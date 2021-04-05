زيدان يعلق للمرة الأولى على تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح





علّق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لأول مرة، على إمكانية انتقال اللاعب المصري محمد صلاح من فريقه ليفربول إلى الميرينجي، قبل مواجهة الفريقين، غدًا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سُئل زين الدين زيدان عن إمكانية تدريبه لمحمد صلاح في يوم من الأيام، ليرد: “صلاح ليس لاعبي، في الوقت الحالي أنا مدرب ريال مدريد وأنا استمتع بهذه اللحظة، والآن علينا أن نواجه صلاح كمنافس”.

ولفت زيدان إلى صعوبة المواجهة أمام ليفربول، مضيفا أنه “فريق قوي وصلب للغاية، الثلاثي الأمامي (محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو)، مهمين ولديهم فاعلية مهمة جدا، ولكننا منتبهين لكل شيء”.

وأتم: “نهائي 2018؟ لا نفكر في الماضي. علينا أن نعيش الحاضر، وهذا ينطبق على الفريقين. بالنسبة لهم هذه مباراة مختلفة، ونحن كذلك. سنقوم بالتحضير لمباراة مختلفة”.

وكان الدولي المصري، محمد صلاح، أطلق تصريحات جديدة، مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، لتزيد من الغموض حول رغبة اللاعب في الاستمرار بصفوف الريدز. وقال إنه يحب الدوري الإسباني، ويسعى للعب يوما في الليغا، مضيفا: “لماذا لا ألعب في الليغا؟”.

وتطرق أيضا في لقائه إلى مواجهة ريال مدريد المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال محمد صلاح: “أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور”. وتابع: “لم اهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم تشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة”.

وانتقل محمد صلاح (28 عاما) إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، ليحقق مع الفريق الإنجليزي بطولة الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ونافس اللاعب على لقب أفضل لاعب في العالم، وحصل على لقب أفضل لاعب في أفريقيا.

العربية نت