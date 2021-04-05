السودان..توقيع اتّفاقية شراكة للعمل في خدمات النفط





يقول جادين خلال مخاطبته الحفل” الاتّفاقية خطوة عظيمة”.

وقّعت شركة شلمبرجير العالمية الفرنسية وشركة NUS لخدمات النفط السودانية والتي تتع لشركة سودابت الذراع الفني لوزارة الطاقة و النفط، وقعتا اتفاقية شراكة للعمل مع بعض في خدمات النفط وذلك بعد عودتها للعمل في السودان في مجال النفط مستخدمة تكنلوجيا النفط الحديثة في السودان، وذلك فور إعلان رفع الحظر الإقتصادي عن البلاد.

وأثنى وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد خلال مخاطبته حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الشركة الوطنية (NUS) و شلمبرجير العالمية والتي آثرت العودة للعمل و الاستثمار في معدات الحقول النفطية .

وقال جادين إنّ اتفاقية الشراكة بين الشركتين هي خطوة عظيمة في دعم مجال الانتاج النفطي في السودان.

باج نيوز