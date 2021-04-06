انقسام حاد في الهلال بسبب “تيري”





تفيد متابعات مصادر مطلعة أن ملف مهاجم المريخ والمنتخب الوطني “سيف تيري” الذي ينتهي عقده مع ناديه منتصف يونيو المقبل أحدث انقساماً حادًا في أوساط لجنة تطبيع الهلال وأدى لتفاقم الخلافات بين مؤيد للدخول في سباق الحصول على خدمات اللاعب بأي مبلغ وبين معارض للخطوة. ووفقاً للمصادر، فإن المهاجم الدولي لم يوقع عقدًا مع الهلال خلافاً للأحاديث الرائجة حالياً رغم وجود اتصالات ومفاوضات مع اللاعب. وبحسب صحيفة الصيحة، فإن نائب رئيس لجنة تطبيع الهلال “الطاهر يونس” يقود خط التعاقد مع اللاعب في وقت تجد فيه الخطوة معارضة من مجموعة كبيرة من الأعضاء بسبب القيمة المالية وتأثيراتها على باقي لاعبي الفريق إلى جانب احتياجات الفريق الفعلية. كما يرى المعارضون للخطوة بأن التعاقد مع “تيري” يعني نهاية مسيرة “وليد الشعلة” و”محمد موسى الضي” بالهلال إلى جانب أن الخطوة يمكن أن تتسبب في مغادرة عناصر أخرى مؤثرة حال لم تجد ذات التقييم المطروح لسيف تيري.

الخرطوم (كوش نيوز)