المجلس الأعلى للشاب والرياضة يكشف تفاصيل أحداث “نادي الأسرة”





أصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم عصر الاثنين بياناً كشف فيه ملابسات الأحداث التي شهدها نادي الأسرة بالخرطوم بين مجموعة من شباب وسكان الحي وهيئة الناشئين.. وجاء في البيان: يسر مجلس الشباب والرياضة أن يخاطب قطاع الشباب والرياضة بصفة عامة والناشئين بصفة خاصة لتوضيح ما دار من ملابسات داخل نادي الاسرة بالخرطوم، حيث أن هنالك عدداً من أبناء وسكان الخرطوم 3 قد قاموا بطرد أعضاء مجلس هيئة البراعم والناشئين وأعضاء محلية الخرطوم للناشئين المتواجدة مكاتبها داخل النادي ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قال أبناء الحي أن النادي يتبع لهم وليس لهيئة البراعم والناشئين.. وبعد تصاعد الأحداث وتأجيجها طلب الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة الوزير المكلف مقابلة مجلس إدارة هيئة الناشئين ولجنة الخرطوم 3 وهي لجنة مجتمعية تم تكوبنها للمساهمة في إحياء النشاط ولكي تكون جسر التواصل مع الهيئة. وبالفعل تم اللقاء واستمع الوزير لتقارير من مجلس إدارة الهيئة وذهب لمقابلة اللجنة وعلى ضوء ذالك طلب الوزير من أعضاء لجنة الخرطوم 3 الالتقاء بأبناء الحى وسكانه للتوصل الى حل مع الهيئة والتجاوب مع نشاطاتها المختلفة، ولكن للأسف الشديد باءت كل المحاولات بالفشل … وعقب ذالك استشعارًا بالمسئولية قام الأخ الوزير المكلف صلاح الزين بزيارة لمقر النادي بغرض لقاء شباب المنطقة والتوصل معهم لحلول مرضية، وتحدث معهم حديث الأخ لإخوانه إلا انهم كانوا أكثر إصرارًا على موقفهم الرافض لوجود الناشئين داخل نادي الأسرة، وقالوا إن النادى حق من حقوقهم وليس للناشئين وحاول الوزير أن يفهمهم إلا أنهم كانوا متمسكين برأيهم وأن النادى لهم دون غيرهم ولا مكان لهم داخل نادي الأسرة.. وبناء على ذلك الموقف المتشدد غادر الوزير نادي الأسرة وقام بمخاطبة الولاية والجهات الأمنية للحفاظ على الأمن والممتلكات ووضع الجميع فى الصورة تمامًا خاصة وأن هنالك تحركات وتجمعات لعدد كبير من قطاعات الناشئين التي تستعد لدخول نادي الأسرة باعتبار أنه مقر للناشئين ولن تستطع جهة ما التغول عليه .. هذا ولا يزال مجلس الشباب والرياضة في حالة تواصل مع عدد من الجهات لحل المشكلة خلال الـ 48 ساعة القادمة

. الخرطوم ( كوش نيوز)