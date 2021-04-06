الشيخ الزين محمد أحمد يغادر لمصر لمعالجة حباله الصوتية





غادر لجمهورية مصر العربية الشيخ الزين محمد احمد، وذلك بغرض رحلة علاجية ومراجعة مشكلة حباله الصوتية.. ويعتبر الشيخ الزين محمد أحمد من أشهر مقرئ الكريم.. وهو من مواليد 1982م ولاية شمال كردفان محلية أم دم قرية البنية، بدأ في حفظ القرآن وعمره عشر سنوات، وبعد عامين وفقه الله لحفظ القرآن كاملاً بخلوة خرسي بمحلية بارا وذلك في العام 1996م، ثم التحق بمعهد الفكي العلمي لتجويد القرآن (بحسب الصيحة) وذلك في العام 2003م، وقد حفظ شيخ الزين القرآن الكريم على يد الشيخ حسن حامد والشيخ أحمد بابكر.

الخرطوم (كوش نيوز)