الجبلية: صنعت نفسي بنفسي ورغماً عن ذلك قال لي البعض: (شيلي مخلايتك وارجعي ولايتك)





الجبلية تكشف الكثير المثير في حوار ساخن بعد التغيير.. صنعت نفسي بنفسي والبعض قال لي : (شيلي مخلايتك وامشي ولايتك).. عائشة : (أنا جبلية لكل زول( اوصلتني لهذه المكانة ولم تكن غروراً.. معجبة بشخصية ومظهر ندى القلعة لأنها فخامة (عديل كده).. حديث عصام محمد نور بقناة الهلال جعل (العبرة تخنقني ولكن!.. والدي قال لي اليوم الذي تستيقظي فيه ولا تجدي نفسك (مشتومه) أبكي*

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*جلس إليها : سراج النعيم*

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وجهت أسئلة ساخنة للمطربة المثيرة للجدل عائشة الجبل حول تجربتها الوليدة في الحركة الفنية، وذلك بعد أن قررت التغيير الذي تسعي في إطاره لتقديم نفسها بشكل غنائي متعدد وجديد، بالإضافة إلى ما تطرحه من غناء في حفلات الأفراح، كما أنها تعمل على الابتعاد عن الغناء الذي لا يحوي على كلمات هادفة وسامية، بالإضافة إلى الإلتزام بقيم المجتمع السوداني.

*ما هو التغيير الذي تسعين إليه؟*

ساسعي إلى إنتاج أغاني جديدة، وسأقدم طلب إلى مجلس إدارة اتحاد المهن الموسيقية لنيل العضوية، والتي وعدني في ظلها الدكتور عبدالقادر سالم، رئيس اتحاد الفنانين بأن يضع طلبي على طاولة لجنة القيد بالاتحاد للبت فيه، وذلك متى ما قدمته؟.

*لماذا البكاء أثناء تسجيل حلقة من حلقات برنامج (يلا نغني)؟*

الحديث الذي وجهه إلى الفنان عصام محمد نور كان مفاجئاً، لذلك أحسست بـ(العبرة تخنقني)، لانني لم أكن أتوقعه نهائياً، بل كنت أتوقع أن يوجه حديثه إلى وحدي، وبعيداً عن أسرة برنامج (يلا نغني)، لذلك لم اتمالك نفسي في تلك اللحظات التي انفجرت على إثرها بـ(البكاء)، وبعد أن تمت تهدئتي عقبت على حديث عصام محمد نور قائلة : جئت إلى مباني قناة (الهلال) بدعوة من إدارة القناة كضيفة على برنامج (يلا نغني) الذي يبث في شهر رمضان المعظم من خلال شاشة قناة (الهلال) الفضائية، وكنت سأتشرف بالإطلالة عبره، لأنه يضم فنانين وفنانات لهم تجربة، ورغماً عما حدث في البرنامج إلا إنني كنت أود زيارة الفنان عصام محمد نور للاطمئنان على حالته الصحية بعد أن نما إلى علمي أنه (متوعك) أثناء تسجيل حلقات برنامج (يلا نغني).

*وماذا؟*

قرأت في اليوم التالي مما جرى في قناة الهلال تصريحاً للأستاذ عصام محمد نور فيه بعضاً من (السخرية).

*مقاطعاً ولكن عصام لم يقل شيئاً يستدعي البكاء؟*

ابكتني طريقة حديثه أمام أسرة برنامج (يلا نغني).

*ماذا عن الفنان جمال فرفور في برنامج (يلا نغني)؟*

سمح لي بتريد أغانيه متى ما أحسست بها؟، كما أنه يتصل على هاتفياً، ويوجهني بالنصائح رغماً عن إنني لم التق به سوى ثلاثة مرات في حياتي.

*ما السبب الذي جعل الشاعرة مشاعر البدوي توقفك من ترديد أغنية (القومة ليك يا وطن)؟*

أولاً لابد من التأكيد بأن مشاعر كانت سبباً في تعرفي عليك أستاذ (سراج النعيم)، وذلك من خلال احتفال الحركة الشعبية- قطاع الشمال، وتشير الوقائع تفصيلاً إلى إنني تلقيت دعوة للمشاركة في الاحتفال سالف الذكر، والذي ذهبت إليه في الزمان والمكان المحددين، ولكن لم أوفق في المشاركة، وقبل أن أغادر مسرح الاحتفال التقطت لي صوراً مع بعض أفراد قوات الحركة الشعبية، وفي اليوم التالي من ذلك مباشرةً ألقى على القبض في حفل بسبب التدابير الاحترازية لجائحة (كورونا)، فما كان من البعض إلا أن ينشر صوري مع عناصر من الحركة الشعبية عبر وسائط التقنية الحديثة، وعلقوا عليها على أساس إنني انضممت للحركة الشعبية من أجل حماية نفسي، وبما أنني أخاف من عالم السياسة حملت هماً كبيراً في كيفية توضيح حقيقة صوري، وما صاحبها من تعليقات، وعندما وجدتني مشاعر متأثرة جراء ذلك، قالت : (هذه الإشكالية لا يمكن أن يحلها لك إلا (سراج النعيم)، وكان أن اتصلت بك، وقلت لك : (يا أستاذ كيفك تمام، ثم شرحت لك إشكاليتي)، وكان أن كتبت مقالاً تستجلي فيه حقيقة صوري مع الحركة الشعبية، وللامانة والتاريخ كان المقال جميلاً جداً، وبالمقابل كانت مشاعر البدوي لديها حفل خيري، فطلبت مني الغناء فيه، وكان أن وافقت، وحددت لها مبلغ الإرتباط الذي لم تلتزم به، وبالتالي لم استجيب لها، لأنها كانت تريدني أن أغنى لها (مجاناً)، أي أن تكون الفائدة لها لوحدها، لذلك اوقفتني من ترديد الأغنية، ولم تكتف بذلك، بل أكدت أنها ستدفع بها إلى فنانة أفضل مني، علماً بإنني سجلتها في الاستديو.

*وماذا؟*

عموماً عندما ظهرت مشاعر البدوي في حياتي كنت في حاجة إليها (كأم) و(خالة)، لأنها أكبر مني سناً، المهم أنها صادقتني بحكم أنها تحتاج لوجه جديد في كرنفالها الذي أقامته بالمسرح القومي.

*ما هو إحساسك بالهجوم الذي يشن عليك عبر (الفيس بوك)؟*

دائماً ما أبكي من الهجوم الذي يشنه على البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي، والبكاء نابع من أنني لدى أطفال، وهؤلاء الأطفال يتأثرون بما ينشر عبر موقع (الفيس بوك)، لذلك كنت اتصل بوالدي، واشكو له هذا الأمر قائلة : (يا ابوي أنا بتشتم يومياً في وسائط التقنية الحديثة بدون فائدة)، فقال : (اليوم الذي تستيقظي فيه من النوم، ولا تجدي نفسك مشتومه في الفيس بوك أبكي).

*لماذا يعتقد البعض أنك مغرورة لقولك : (أنا جبلية لكل زول)؟*

نعم (انا جبلية لكل زول)، فكل إنسان في هذه الحياة من حقه الاعتزاز والافتخار بنفسه، علماً بانني كنت أقصد بها من هم ليسوا في مجالي، ولم أقصد بها (الغرور) الذي ذهب إليه البعض، وأمثال هؤلاء ربما تكون لديهم معي (حساسية) زائدة، عموماً استطعت إيصال رسالتي لمن اقصدهم، وهي بأي حال ليست موجهة للعامة.

*كيف وصلتي إلى ما أنتي فيه؟*

يجب أن تعرف أستاذ سراج النعيم لولا عبارة (أنا جبلية لكل زول) لما وصلت لهذه المكانة، خاصةً وأنها أصبحت متداولة في أوساط الناس، فأنا قصدت بها من يستحق (الغرور) حتي يعرف من أنا؟.

*ما الجديد حول التحاقك بالحركة الفنية؟*

اتصل على الفنان إسماعيل حسب الدائم، ووضع على منضدتي كل أغانيه، وقد أعجبتني منها أغنية (اديني رضاك قدامي سفر).

*أين تقيم عائشة الجبل حالياً؟*

اسكن في مدينة (المعمورة) إلا أن منزل الأسرة في (جبل أولياء) التي ولدت، نشأت وترعرعت فيها.

*من أي الولايات جاءت عائشة الجبل؟*

تعود جذوري إلى منطقة (كريمة شمال) الواقعة بمدينة (الأبيض) حاضرة ولاية شمال كردفان، إما والدتي فهي من منطقة (الكامراب) بمدينة (الضعين).

لماذا التغيير في الشكل والمظهر ما بين الفينة والاخرى، ويتضح ذلك من خلال إطلالتك على المتلقي في هيئة الفنانة العالمية شاكرا؟

أؤكد لك تأكيداً قاطعاً بانني أحب نفسي جداً، وكل فكرة تأتي في رأسي أنفذها بشكل مباشر.

*من هي الفنانة التي كنتي تتمنين الوصول إلى مكانتها؟* .

مما لا شك فيه، الفنانة ندى القلعة فأنا أحبها كثيراً، أحب شخصيتها، ومظهرها، وهي عندي فخامة (عديل كده)، وذلك قبل أن التحق بالساحة الفنية، وعندما كانت تطل من على شاشة التلفاز كنت أركز في شكلها بصورة عميقة، وأقول في غرارة نفسي، هل سيأتي يوم من الأيام، وأكون مثلها، عموماً هي الفنانة الوحيدة التي كنت أتمنى الوصول إلى مكانتها، أقول هذه الحقيقة رغماً عن انني لا تربطني بها أي علاقة، وربما التقى بها إذا غيرت من سكتي.

*ما الصوت النسائي الذي يعجبك؟*

صوت الفنانة إيمان الشريف.

*ما هو إحساسك بالمعجبين؟*

يتخالجني إحساس جميل لدى لقائي بهم.

*ماذا عن فرقتك الموسيقية؟*

فرقتي الموسيقية تتألف من العازف وليد تمتم وتباشي وآخرين.

من الذي لعب دوراً في أن تصبحي مطربة؟

صنعت نفسي بنفسي، ورغماً عن ذلك قال لي البعض : (شيلي مخلايتك وارجعي ولايتك).

*ماذا عن مستقبلك في الحركة الفنية؟*

انتقلت من مرحلة فنية إلى آخرى بالنصائح، الإرشاد والتوجيه، لأنني عندما ولجت للوسط الفني لم أجد من ينصحني أو يرشدني أو يوجهني، لذلك كنت أعتقد بأن الفن لا يخرج من نطاق الغناء في حفلات الأفراح، وتغيرت نظرتي هذه من خلال بشارة مدير أعمالي الذي قادني في الاتجاه الصحيح.

*أين أنتي من الشعراء والملحنين؟*

ظللت أبحث عن شعراء وملحنين إلى أن التقيت بالشاعر الكبير إسحق الحلنقي، والفنان الملحن عماد يوسف.

*جلس إليها : سراج النعيم*