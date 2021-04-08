بعثة الهلال تصل لوممباشي تأهبا لنزال مازيمبي الكنغولي





وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال إلى مدينة لومومباتشي الكونغولية، لخوض مباراة الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، مع مضيفه تي بي مازيمبي. وضمت البعثة الهلالية (26) لاعبا، ليس من بينهم المهاجم وليد الشعلة، الذي وافق ناديه على إعارته إلى اتحاد بسكرة الجزائري، في عملية يُتوقع أن تكتمل خلال الميركاتو الحالي. وترأس البعثة الزرقاء إسماعيل عثمان، نائب الأمين العام بلجنة تطبيع نادي الهلال، بدلا عن الأمين العام للنادي، الفريق السر أحمد عمر، الذي كانت اللجنة قد أسندت إليه رئاسة البعثة بقرار رسمي، قبل يومين. وسيلحق ببعثة الهلال في الكونغو فجر اليوم الخميس (بحسب السوداني) عبر خطوط طيران تجارية، نائب رئيس لجنة التطبيع والمدير الرياضي، المهندس الطاهر يونس، ونائبه في الإدارة الرياضية، المهندس نزار عوض. وادى الهلال عصر أمس مرانه الرئيسي في الكونغو بينما سيختتم الأزرق تدريباته التحضيرية اليوم بملعب المباراة. يذكر أن الهلال سيحل ضيفا على مازيمبي، عصر الغد ويحتاج الهلال للفوز على مازيمبي الكنغولي للإبقاء على حظوظه قائمة في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2021م.

الخرطوم (كوش نيوز)