في مواجهة حكومة السودان الانتقالية.. مذكرة انتهاكات حدّ الموت جراء تردي خدمة الكهرباء





أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان(OHCHR) جنيف

في مواجهة حكومة السودان الانتقالية

الموضوع/ مذكرة انتهاكات حدّ الموت جراء تردي خدمة الكهرباء.

د. ناجي مصطفى، المحامي

السيد المفوض السامي

أتقدم بهذه المذكرة ضد انتهاكات بلغت درجة الموت تأسيساً على التالي:

١) تم رفع تكلفتي المدّ والتعرفة الكهربائية بحجة تحسين الإمداد الكهربائي في السودان.

٢) على الرغم من ذلك تواصل تردي خدمة الإمداد الكهربائي حيث بلغ متوسط زمن انقطاع الكهرباء أكثر من تسعة ساعات متواصلة في اليوم.

٣) يشمل قطع خدمة الإمداد الكهربائي المنازلَ والمؤسساتِ والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والعجزة والمسنين ودور التأهيل ومراكز عزل مرضى كورونا وغرف الطوارئ والعناية الوسيطة والمكثفة وحواضن حديثي الولادة.

٤) يتسبب توقف المد الكهربائي في توقف خدمة توصيل المياه طيلة فترة انقطاع الكهرباء، وتذبذبِ خدمة الانترنت.

٥) هناك آلاف من حالات تردي صحي مؤكدة، وحالات وفاة لأطفال وكبار السن ومرضى داخل غرف العزل والطوارئ وحضانات حديثي الولادة بسبب الانقطاع المفاجئ أو المستمر للكهرباء، منها 17 حالة موثقة (مرفقات).

٦) إلى جانب المرض والوفاة يتسبب قطع الإمداد الكهربائي في تعطيل الحياة العامة والقطاع الخاص، ويسبب تردي المستوى المعيشي بتعطيل المصانع ومنافذ الخدمات وفساد الأطعمة وجملة خسائر مادية تقدر ب 1/8 من الناتج المحلي الإجمالي ويساوي 10 مليار دولار أمريكي! في العام. ما يؤثر على مستويات البطالة والتضخم.

مما سبق يتضح أن المواطنين في السودان يفقدون صحتهم وأرواحهم ومدخراتهم جراء تردي خدمة التوصيل الكهربائي مايستوجب تدخلكم المشروع.

وشكراً.