رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد بعد زيارة ناجحة لقطر





عاد للبلاد مساء الخميس، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوفد المرافق له ،بعد زيارة رسمية لدولة قطر استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، والتقي عدداً من المسؤولين القطريين.

وكان في إستقباله بمطار الخرطوم ،عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر، والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ووصفت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، الزيارة بالناجحة، ووضعت علاقات البلدين في المسار الصحيح بإعتبار أن قطر دولة هامة ولها أدوار أساسية بالمنطقة.

وأشارت وزيرة الخارجية، إلى أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة الإقتصادية والإستثمارية والتكنولوجية والرياضية، بجانب القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقالت “قدمنا للحكومة القطرية سودان الثورة والكرامة ونضالات النساء والشباب، ودور السودان المهم في الإقليم ،وأطلعناهم على التحديات التي تواجهه والمهددات الأمنية والأوضاع على الحدود الشرقية.

وأعربت ،عن شكر السودان وتقديره للدعم الذي ظلت تقدمه قطر للسودان خاصة في مجالات السلام والصحة، مشيرةً إلى أن الوفد وجد تفهماً قطرياً كبيراً للأوضاع بالبلاد خاصة فيما يلي التغيير الذي حدث.

وأكدت وزيرة الخارجية، أن الحكومة الإنتقالية تعمل بجدية وبتناغم تام بكل مكوناتها وفقاً لبرنامج وأولويات الفترة الإنتقالية فيما يلي السلام والأمن والإصلاح الإقتصادى والإنتقال، مؤكدةً أن قضايا الحدود وسد النهضة قضايا أمن قومي لا تهاون فيها.

الخرطوم 8-4-2021(سونا)