الشرطة تحسم جدل جمعية (سوداكال) وتقرر التأجيل لدواعٍ أمنية





أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، قراراً قضى بتأجيل مراسم الجمعية العمومية لنادي المريخ التي كان مزمعاً قيامها غداً (السبت) بملعب النادي.

ووفقاً للخطاب الصادر من مدير شرطة محلية أمدرمان العميد محمد سعيد عطا رحمة الله، فإن القرار جاء على ضو بعض التداعيات الأمنية التي وردت إلى السلطات، خاصةً في ظل التهديدات التي تشوب قيام الجمعية وتأثير ذلك على الممتلكات وسلامة الجميع.

وبحسب خطاب الشرطة لمجلس سوداكال، فإنه تقرر تأجيل الجمعية لوقت لاحق.

ومن جانبه، أصدر رئيس المريخ آدم سوداكال، بياناً أكد من خلاله أنه وبالرغم من اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بقيام الجمعية، إلا أنه تفاجأ اليوم الجمعة بخطاب من الشرطة يمنع إقامة الحدث لدواعٍ أمنية، وذلك بحسب الخطاب المستلم. وعليه، يعلن مجلس الإدارة تأجيل قيام موعد الجمعية العمومية التي كانت معلنة في العاشر من أبريل لتحدد لاحقاً، كما سيقوم المجلس بمخاطبة الفيفا بالمستجدات الحالية، إضافةً لاتحاد كرة القدم السوداني والجهات ذات الصلة الأخرى.

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