حمدوك “الساخر”: اي زول يخلي إيمانه قوي في نهار رمضان عشان ما يسب حكومتنا الموقرة





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض الصفحات التي تعلن بصراحة أنها ساخرة، هي عبارة عن تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة يوم الجمعة (جماهير شعبنا العظيم، اي زول اي زول يخلي إيمانه قوي في نهار رمضان عشان ما يسب حكومتنا الموقرة وهو صائم ويفقد الأجر والثواب).

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) (جماهير شعبنا العظيم، سوف يكون صائم هذا العام صياما حقيقيا بإذن الله تعالى، تلاتين سنة والكيزان يحرمون الناس من الأجر والثواب).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين