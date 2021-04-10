دسيس مان: عندي 90 تاتشر ونحن بنصفي خلف الكواليس والعرب قريبا حيطالبوا بي في محكمة الجنايات.. ومطالبات للهادي ادريس بالتدخل





طالب العديد من النشطاء السلطات السودانية بالقبض على محمد يحيى محمد بشير الناشط الشهير ب”دسيس مان” بعد إنتشار تسريب صوتي له يدعي فيه أنه يعمل في االتصفية خلف الكواليس وأن لديه 90 عربة لاند كروزر في خدمته.

وفي بث مباشر على فيسبوك مساء يوم الجمعة، إستعرض الناشط الإعلامي عيسى موسى حميدان التسجيل الصوتي المسرب لدسيس مان.

وقال عيسى حميدان أن كل الإنفلاتات الأمنية التي تحدث في الخرطوم خلفها دسيس مان بإعترافه وطالب عيسى السلطات بالقبض فوراً على دسيس مان والتحقيق معه.

وقال أن عيسى أن دسيس مان إنضم للحركة التي تتبع للدكتور الهادي إدريس الذي أصبح عضو المجلس السيادي بعد إتفاقية السلام وقال عيسى سنوصل هذا الكلام للهادي ادريس الذي أصبح حكومة وأضاف (يا دسيس مان قسما بالله ستتحاكم).

وبحسب التسجيل الصوتي الذي رصدته كوش نيوز، قال دسيس مان (عندي 90 تاتشر ونحن بنصفي خلف الكواليس، قريب دا لو ما العرب قالوا دايرين دسيس مان في محكمة الجنايات، اضحك لي).

الخرطوم (كوش نيوز)