قدور يؤكد تقديم نسخة مختلفة من أغاني وأغاني





إختتمت قناة النيل الأزرق تسجيل برنامج أغاني وأغاني مساء الأحد بأستديو فكرة بالخرطوم بمشاركة كل نجوم البرنامج في مقدمتهم حسين الصادق وشكرالله عزالدين ،وقال مقدم البرنامج الأستاذ السر قدور أن النسخة المرتقبة بذل فيها مجهودا كبيرا من فريق العمل والفنانين وتتضمن سياحة شاملة في بستان الفن السوداني مدارسه وأشكاله المتنوعة ،وقال بأن هناك حلقات وفاء وعرفان لرموز الفن الذين رحلوا خلال الفترة الماضية الي جانب تقديم أصوات جديدة من خلال البرنامج نثق في تقديمها للأضافة المطلوبة للساحة الفنية .

يجدر ذكره أن فريق البرنامج يضم الفنانون حسين الصادق وأحمد فتح الله البندول وشكرالله عزالدين ومهاب عثمان ومعاز بن البادية ومكارم بشير وإنصاف فتحي وهدي عربي الي جانب الأصوات الجديدة أمير ورفيعة أحمد ولينا قاسم ولوله .

سراج الدين مصطفي

صحيفة الصيحة