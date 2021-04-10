أمين حسن عمر: الشريعة هي حبل الاتصال بين الإنسان والكون والله





نشر د.أمين حسن عمر علي صفحتة بالفيس بوك معلقاً، الشريعة هى( كيبل) حبل الإتصال بين الإنسان والكون والله من قطع حبل إتصاله قطع علائقه ومن قطع علائقه قطع منافعه،في الدنيا والآخرة. وجاءت ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي متباينة فمنهم من علق (هناك عبارة قرأتها منذ سنوات طويلة. عبارة قد تبدو عنيفة، لكنها حقيقية: “إذا أردت إعطاء دروس النظافة للآخرين… تعلم الاغتسال أولا!”.). وعلق آخر ( لماذا فصلتم حبل الاتصال…..طيلة ال30 عاما إبان حكمكم أم لم تكن كافيه؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين). وأيضاً ذكر أحدهم (صدقت و انت كذوب شريعتكم الشفناها 30 سنه دي بي سكه و شريعة رب العباد بي سكه تانيه خالص شوفو ليكم حنك تاني غيرها لا بتشبهو الاسلام ولا الاسلام بيشبهكم) .

الخرطوم(كوش نيوز)