مانزانو.. طرد ميسي وحمل “أكياس” ريال مدريد





يملك نادي برشلونة الإسباني ذكريات سيئة مع الحكم جيل مانزانو، إذ أشهر البطاقة الحمراء الوحيدة في تاريخ ليونيل ميسي، بالسوبر الإسباني الأخير. وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تغيير حكم الكلاسيكو بعد إصابة عضلية تعرض لها ماتيو لاهوز، ليتم إسناد اللقاء إلى جيل مانزانو. ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، يوم السبت، ضمن الجولة الـ 30 من (بحسب العربية نت) منافسات الدوري الإسباني. ولعب مانزانو دور البطولة في إحدى فضائح التحكيم بموسم 2016-2017، في لقاء فياريال وريال مدريد، التي لعبت على ملعب الأول “لا سيراميكا”، وشهدت المباراة تعادل ريال مدريد 2-2 بعدما كان متأخرا بنتيجة بهدفين دون مقابل، حيث منح نادي العاصمة الإسبانية ركلة جزاء مشكوك في صحتها، وبعد اللقاء شوهد خارجا من الملعب حاملا “أكياس” بشعار ريال مدريد. وأثار الأمر سخط رئيس فياريال، الذي كشف لوسائل الإعلام، قائلا: غادر جيل مانزانو ومساعدوه الملعب بأكياس ريال مدريد. كما تسبب أيضا بغضب جماهير ريال مدريد، عندما قام باحتساب ثلاث ركلات جزاء على ريال مدريد في مباراة واحدة، كانت ضد فالنسيا ضمن الدور الأول.

الخرطوم (كوش نيوز)