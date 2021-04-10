اجتماع طاري للجنة تطبيع الهلال لحسم الخلافات





دعت لجنة تطبيع نادي الهلال إلى عقد اجتماع طارئ الاثنين القادم لحسم عدد من الأمور .

و أوضحت مصادر عليمة لـ “باج نيوز” أن الاجتماع سيناقش الخلافات داخل اللجنة ، في وقت يعتزم فيه عدد من أعضاء اللجنة تقديم اعتذار لإتحاد الكرة عن الاستمرار في اللجنة ، فيما يقود تيار آخر داخل اللجنة تقديم استقالات جماعية عقب الاجتماع بسبب عدم الإتفاق بين الأعضاء.

الجدير بالذكر أن بعثة فريق الكرة بالنادي وصلت البلاد عصر اليوم قادمة من الكنغو و منح الجهاز الفني اللاعبين راحه لمدة أسبوعين على أن يعود الفريق بعدها لاستئناف الإعداد استعداداً للدورة الثانية من الممتاز و مباراة القمة المقرر لعبها في الثالث و العشرين من مايو المقبل.

باج نيوز