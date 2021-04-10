قال إن التازي لم يفِ بوعده .. سوداكال يتكفل ببناء أكاديمية عالمية وتأهيل إستاد المريخ





أعلن رئيس نادي المريخ أدم عبد الله سوداكال إلتزامه ببناء أكاديمية بمواصفات عالمية وبناء ملعب رديف للنادي وصيانة إستاد المريخ الحالي.

وأوضح سوداكال في تصريح صحفي اليوم أن الخطوة تأتي نسبة لعدم إيفاء رئيس النادي الفخري أحمد التازي بإلتزاماته التي قطعها لرئيس النادي ومجلس الإدارة وجماهير المريخ ببناء أكاديمية بمواصفات عالمية وبناء ملعب رديف للنادي وصيانة إستاد المريخ.

وتعهد سوداكال بالتكفل بجميع تكاليف بناء الأكاديمية إضافة لصيانة وتأهيل إستاد المريخ عبر شركة عالمية، وأشار إلى تنصل الرئيس الفخري عن الإيفاء بوعده وقال إن التازي منذ منذ زيارته الأخيرة والتي أطلق خلالها وعوده لم يقم بأي خطوة تؤكد على جديته في القيام بما وعد به.

وأعلن سوداكال أن النادي سيستجلب شركة هندسية خلال الفترة المقبلة للشروع في بناء الأكاديمية وتأهيل وصيانة إستاد المريخ.

باج نيوز