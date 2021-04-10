برمجة جديدة في قطوعات الكهرباء لأكثر من “24” ساعة واشتعال التظاهرات في أنحاء الخرطوم





شهدت أحياء في العاصمة السودانية الخرطوم، انقطاع التيار الكهرباء لمدة “24” ساعة، بصورة لم تكن معهودة خلال الأيام الماضية.

واشتكى مواطنون بأحياء في الخرطوم وشرق النيل” لـ”الواحة” من انقطاع الكهرباء منذ عصر أمس الجمعة حتى مساء اليوم، مما تسبّب لهم في أزمات مصاحبة، إلى جانب انقطاع المياه أيضاً.

في وقت، شهدت فيه أحياء جبرة والعُشرة، تظاهرات عصر اليوم السبت، بإغلاق الطرق وحرق إطارات السيارات، احتجاجاً على القطوعات الجديدة.

ودخلت معظم الأحياء في العاصمة والولايات في برمجة جديدة تستمر بعض الأحيان لأكثر من “16” ساعة دون إعلان مسبق، بينما ذكر رود مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم ينامون والتيار الكهربائي مقطوع ويتفاجأون بعودته لنحو ساعة من الزمن فقط قبل انقطاعه مرة أخرى، مما فاقم معاناتهم، ولم تصدر عن الجهات المختصة أي تعليق عن طبيعة القطواعات الجديدة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يبدو أن القطواعات سوف تتواصل فيه لساعات طويلة.

الواحة- الخرطوم