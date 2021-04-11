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شاهد بالصور.. حسناء سودانية صاعدة تداعب الكرة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي بملابس رياضية مثيرة للجدل

2021/04/11
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حسناء الكرة1

حسناء الكرة2

تبارت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان على نشر صور لفتاة قيل أنها إعلامية خلال جلسة تصوير بملعب كرة قدم بالخرطوم.

حسناء الكرة4

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي أطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب الحسناء الصاعدة, وهي تداعب الكرة وترتدي ملابس أندية رياضية عالمية أبرزها مانشيستر سيتي واليوفي وميلان الإيطالي.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسابقوا على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل, حيث عبر العديد منهم عن إعجابه بالحسناء التي وصفوها بالرائعة وصاحبة الإطلالة المبهرة.

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بينما انتقد البعض منهم ظهورها بالزي الرياضي والذي وصفوه بالضيق والفاضح والمثير للجدل على حد تعبيرهم, وطالب هؤلاء الفتاة بالحشمة والالتزام بالتقاليد الاسلامية.

حسناء الكرة

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2021/04/11
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