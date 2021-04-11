شاهد.. أحدث صورة للفتاة السودانية (إحسان) التي تزوجت دون موافقة والدها وسافرت مع زوجها للسويد.. حصلت على إقامة لمدة 5 سنوات و 3 ألف دولار راتب شهري





تحصلت إحدى الصفحات التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان على أحدث صورة للفتاة السودانية (إحسان) من مقر إقامتها بالسويد.

وكانت (احسان) قد شغلت الرأي العام بالسودان وأثارت ضجة واسعة قبل عدة أشهر بسبب زواجها من شاب جنوب سوداني دون موافقة والدها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد هربت الفتاة مع عشيقها بعد أن تمكنا من استخراج عقد زواج (قسيمة) من إحدى المحاكم رغم اعتراض والدها الذي خرج في مقطع فيديو كشف من خلالها الكثير.

الصفحة التي قامت بنشر الصور كشفت عن معلومات أخرى تخص (إحسان) حيث ذكرت الصفحة بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن (إحسان) وزوجها قد حصلا فور وصولهما العاصمة السويدية ستوكهولم على إقامة لمدة 5 سنوات وراتب شهري 3 ألف دولار وفقاً لما أكدت الصفحة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين