لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة: لم نستلم قرار من محكمة كاس بالسماح للمريخ بالتسجيلات





نفت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بإيقاف قرار اللجنة الخاص بمنع نادي المريخ من التسجيلات .

و أوضح معتصم عبدالسلام نائب رئيس اللجنة في تصريح لـ “باج نيوز” أن قرار اللجنة بمنع نادي المريخ من التسجيلات لفترة واحدة سار المفعول حتى الآن ؛ لجهة عدم استلامهم خطاب من محكمة التحكيم الرياضية بإيقاف القرار ، و أضاف ” في حال وصل خطاب من المحكمة بإيقاف القرار سيسمح للمريخ بالمشاركة في التسحيلات المقبلة” .

و أشار معتصم إلى سؤالهم الأمين العام للإتحاد حسن أبو جبل اليوم “الأحد” عن ما إذا كانوا قد استلموا خطاب من المحكمة و أضاف ” أبو جبل أكد عدم استلامهم خطاب ” .

باج نيوز