تجمع أولياء أمور الطلاب السودانيين بمصر يعلن مقاطعة امتحانات الأساس





أعلن تجمع أولياء أمور طلاب الصف الثامن مرحلة الأساس بجمهورية مصر العربية عن مقاطعة امتحانات شهادة الاساس لهذا العام، احتجاجاً على قرار وزارة التعليم بالخرطوم الذي قضى بفرض رسوم ٢٠٠ دولار للتلميذ الواحد.

وانتقدت رابطة المعلمين السودانيين بمصر رئيس مجلس الوزراء بعدم الاستجابة لمطالب المذكرة التي تسلمها.

ونوهت الرابطة أن عدد مراكز الامتحانات لمرحلة الأساس 60 مركزاً ، ما يعني أن هناك طلاب كثر سيجلسون للامتحانات وسط تباين في ظروفهم الاقتصادية.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة