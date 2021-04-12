لمياء متوكل تعتذر عن بث “بتوقيت القلب” في “القومي”





اعتذرت الإعلامية المخضرمة، لمياء متوكل، عن عرض الموسم الثالث من برنامجها الرمضاني “بتوقيت القلب”، على شاشة التلفزيون القومي التي شهدت بثه الموسمين الأول والثاني.. وكتبت لمياء تحت عنوان “اعتذار”: بخصوص برنامج بتوقيت القلب هذا الموسم، كما تعلمون فقد بث هذا البرنامج فى موسمه الثاني في رمضان الماضي كسهرة ثانية الحادية عشرة مساء، في هذا العام وبعد الاتفاق مع إدارة التلفزيون قمنا بتسجيل 29 حلقة مع رموز سودانية في مختلف المجالات، ولكننا فوجئنا بالأمس في اجتماعي مع المدير ومدير البرامج الأستاذ علاء الدين الضي والأستاذة إيمان دفع الله مدير المكتب التجاري بأن البرنامج لن يبث كسهرة وسيبث عند السابعة مساءً وستبث منه عشرين حلقة فقط.

الخرطوم: الحوش الوسيع

صحيفة الصيحة