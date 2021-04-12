محمد عبد الله يفاضل بين “النيل الأزرق” و”سودانية” لعرض “يقين”





فرغ الكوميديان، محمد عبد الله موسى، من وضع اللمسات النهائية، لمسلسله الجديد “يقين”.. المسلسل من تأليف وإخراج موسى، ويشاركه كوكبة من نجوم الدراما، أبرزهم ألطاف بابكر، النجاشي صلاح الدين، سلمى مدني، علي يونس، طارق محمد الحسن وآخرون. يأتي المسلسل بشكل جريء جداً، فيه مشاهد تصور لأول مرة وقضايا يتم تناولها في الدراما السودانية، بجانب الأحداث التي يتطرق لها، مثل المخدرات، الجريمة المنظمة، العواطف المكبوتة في القرى والأرياف وغيرها.

وتفاضل إدارة إنتاجه بين قناتي سودانية 24 والنيل الأزرق لبثه في شهر رمضان المرتقب.

صحيفة الصيحة