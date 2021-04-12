وفد سوداني يلتقي مسؤولاً إسرائلياً على أرض دولة عربية ثالثة





إلتقى وفد سوداني برئيس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة يوسي دغان على أرض دولة عربية ثالثة لبحث التعاون المشترك في المجالات وأهمها الاقتصادي. وذكر مصدر إسرائيلي مطلع أمس الأحد، أنه بعد أسبوع من إلغاء المقاطعة الاقتصادية السودانية لـ”إسرائيل”، إلتقى وفد “إسرائيلي” برئاسة رئيس مستوطنات الضفة المحتلة يوسي دغان مساء السبت الماضي مع كبار من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في السودان بمن فيهم عمر الشيخ رئيس فريق دفع اتفاقيات “السلام” ودفع الاتفاقيات الاقتصادية للحكومة السودانية ، حيث التقى الوفدان على أرض دولة عربية ثالثة – لم تسمها. وأوضح المصدر بحسب صحيفة التيار، أن الطرفين قررا التعاون وتكوين فريق عمل مشترك لخلق مشاريع اقتصادية في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطب والمجتمع. وأعلن مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء الماضي عن إلغاء قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمنع دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات “الإسرائيلية” المنقولة إلى السودان. يذكر أن قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة للإحتلال، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقاً مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في الأراضي المحتلة، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

الخرطوم (كوش نيوز)