نادي الأهلي الخرطوم يعلنها: ملف المصري لم يحسم





الساعات المقبلة ستحسم الأمور بحسب الفاتح التوم.

أعلن نائب رئيس الأهلي الخرطوم، الفاتح التوم، عن أنّ مجلسه سيحسم مصير لاعب الفريق المصري خلال الساعات المقبلة.

وقال الفاتح التوم في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ ناديه سيوافق على العرض الأعلى قيمة مالية.

وأضاف” تلقينا اتصالاتٍ رسمية وجادة من ناديي الهلال والمريخ ولكن لم نحسم الأمور بعد”.

وأردف” أخطرنا إدارة ناديي الهلال والمريخ بعرضنا المالي وفي انتظار من سيدفع”.

وينتظر أنّ تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في السودان بعد أيامٍ وفق ما حدّد اتحاد كرة القدم.

باج نيوز