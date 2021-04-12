تقارير: الهلال يقترب من حسم جوهرة حي العرب بورتسودان





المريخ خارج المنافسة بحسب المصدر.

كشف نادي حي العرب بورتسودان عن أنّ لاعب الفريق حسين النور، بات قريبًا من الانتقال إلى نادي الهلال الخرطوم.

وقال مصدر موثوق بنادي حي العرب بورتسودان ـ فضّل حجب اسمه ـ لـ”باج نيوز”، إنّ نادي الهلال بات قريبًا من ضمّ اللاعب بعد موافقته على الطلبات المالية.

وأضاف” عرض المريخ كان ضعيفًا ولم يكن جادًا”.

وأردف” تلقينا وعدًا من إدارة نادي الهلال بتحويل المبلغ الذي تمّ الاتّفاق عليه خلال ساعات اليوم ليتمّ تسليمهم خطاب الاستغناء عن اللاعب”.

وحسين النور، يجيد اللعب في وسط الملعب، وظهر بمستوياتٍ فنية جيّدة مع حي العرب بورتسودان والمنتخب.

وفي الرابع عشر من أبريل الجاري، تنطلق فترة الانتقالات الصيفية في السودان بحسب ما قرّر اتحاد الكرة.

باج نيوز