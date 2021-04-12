مصدر هلالي رفيع ينفي علاقة الرئيس الفخري بمفاوضات تيري





نفى مصدر رفيع المستوى بلجنة تطبيع الهلال علاقة الرئيس الفخري للنادي المستشار تركي آل الشيخ ومندوبه المصري بلال نظير بالمفاوضات التي حدثت مع اللاعب سيف تيري. وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني إلى أن مفاوضات النادي قادتها شخصيات داخل أروقة مجلس الإدارة وليست ذات صلة بالمستشار تركي الشيخ الذي لا علاقة له بملف اللاعب ولم يتم تقديم أي تقرير له أو الطلب منه التدخل بشأن تسجيله مطلقاً. وشدد المصدر بأن ملف تيري تمت مناقشته داخل اجتماعات المجلس وكان التكليف فيه من قبل رئيس النادي لشخصيات من اللجنة بعينها وهي لا علاقة لها بالمستشار تركي الشيخ أو مندوبه. وقطع المصدر الموثوق بأن المستشار تركي الشيخ لا يتدخل في أي من الملفات أو الصفقات إلى بطلب من مجلس إدارة النادي داعيا إلى عدم الربط بينه وبين أشياء لا أساس لها من الصحة.

الخرطوم ( كوش نيوز)