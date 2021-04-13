المسابقات تعلن القمة 24 مايو وتبرمج المرحلة الرابعة من كأس السودان





أعلنت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – عن برمجة المباراتين المتبقيتين من الدورة الأولى في بطولة الدوري الممتاز، حيث تقام مباراة المريخ الخرطوم وحي الوادي نيالا يوم 21 مايو. 2021م، في استاد الخرطوم، فيما ستقام مباراة الهلال الخرطوم والمريخ الخرطوم يوم 24 مايوم 2021م، في استاد الهلال بأمدرمان..

لجنة المسابقات أيضاً أعلنت عن برمجة المرحلة الرابعة من منافسة كأس السودان القومي، التي ستلعب يوم 20 مايو 2021م – عدا مباراة واحدة تلعب يوم 23 – وتجري في هذه المرحلة (13) مباراة فاصلة، إذا انتهت بالتعادل يتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء..

صحيفة الصيحة