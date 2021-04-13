في أول الحلقات عقب الإفطار مباشرة .. حسين الصادق يبدأ ضربة البداية في أغاني وأغاني





تبث قناة النيل الأزرق اليوم وعقب الإفطار مباشرة برنامج (أغاني أغاني) في نسخته الجديدة لهذا العام والتي يشارك فيها مجموعة من النجوم القدامي بالبرنامج بقيادة حسين الصادق وهدي عربي ـ مكارم بشير وأحمد البندول وإنصاف فتحي وشكر الله عز الدين بلإضافة للنجوم الجدد مثل الفنانة لينا قاسم .. ويقدم خلالها الأستاذ السر قدور سرداً تعريفياً بمسيرة البرنامج عبر هذا الشهر ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج اليوم بمدحة للفنان حسين الصادق.

صحيفة الصيحة