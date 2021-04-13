ابو جبل: لم نتسلم خطاباً من “كاس” بخصوص المريخ





نفت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضية (CAS) بإيقاف قرار اللجنة الخاص بمنع نادي المريخ من التسجيلات .

وأوضح معتصم عبد السلام نائب رئيس اللجنة في تصريح لـ “باج نيوز” أن قرار اللجنة بمنع نادي المريخ من التسجيلات لفترة واحدة ساري المفعول حتى الآن؛ لجهة عدم استلامهم خطابا من محكمة التحكيم الرياضية بإيقاف القرار، وأضاف “في حال وصل خطاب من المحكمة بإيقاف القرار سيسمح للمريخ بالمشاركة في التسحيلات المقبلة”.

وأشار معتصم إلى سؤالهم الأمين العام للاتحاد حسن أبو جبل عن ما إذا كانوا قد تسلموا خطابا من المحكمة وأضاف “أبو جبل أكد عدم استلامهم خطاباً” .

صحيفة الصيحة