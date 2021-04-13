خبير اقتصادي يُحذِّر من انفلات أسعار الدولار





قطع الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم بأن سعر الظل للدولار (السعر الحقيقي) قياساً بالتضخم الحالي وصل حدود (600) جنيه مُقارنةً بالسعر الجاري (383) جنيهاً.

وقال عبد المنعم في تصريح لـ(الصيحة)، إن سعر الظل هو السعر الحقيقي للدولار مُقارنةً بالجنيه السوداني الذي يشهد تدهوراً مريعاً بعد تحرير سعر الصرف، وأشار إلى أنّ الجنيه الآن في أضعف حالاته وفقاً لمحددات العرض والطلب والاستيراد. وجزم بأن أسعار الظل قد تكون أعلى أو أقل من سعر السوق المُوازي نسبةً لتدهور الجنيه وارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة بعد دخول شهر رمضان، ونوّه إلى أنّ الجنيه سيصل تدهوراً مُريعاً حال لم تتخذ الدولة إجراءات وضوابط مُناسبة منعاً لانفلات السوق المُوازي.

الخرطوم – رشا التوم

صحيفة الصيحة