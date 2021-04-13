مدرب ليفربول يتحدث عن “الخطة السرية” وعقدة زيدان التي ترجح كفة “الريدز” على ريال مدريد





تحدث يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن “الخطة السرية” وعقدة زين الدين زيدان التي سترجح كفة الريدز على ريال مدريد الإسباني.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد: “يمكننا العودة مرة أخرى إلى دوري الأبطال، فنحن سنلعب على أرضنا، ولدينا خطتنا السرية التي سترجح كفتنا”.

وتابع كلوب “كما أننا سنواجه ريال مدريد المنهك، وسنسعى لعدم ارتكاب أي أخطاء دفاعية”.

ومني ليفربول بنتيجة قاسية بخسارته أمام الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في سنتياغو برنابيو.

ويحاول ليفربول أن يعود سيناريو 2019 ضد برشلونة، بعدما كان متأخرا بثلاثة أهداف في لقاء الذهاب ليفوز بأربعة أهداف في لقاء الإياب.

وقال كلوب: “سنضطر لخلق أجواء خاصة بنا، وأن نحقق المستحيل من قلب العجز”.

وأتبع بقوله “عندما تكون متأخرا بنتيجة 3-1 يبدو أننا خرجنا بالفعل – فهذا يعني أنه ليس لدينا الكثير لنخسره. وأظهرت النتيجة أنهم كانوا أفضل منا، لكن هذا هو الشوط الأول فقط.”

واستمر قائلا “كرة القدم هي كرة القدم، كل شيء ممكن، نتحدث عن النتائج ولكن بالنسبة لي الأداء أكثر أهمية بكثير. علينا أن نلعب مثل أنفسنا”.

واستدرك كلوب قائلا “من المهم أن تدافع بأعلى مستوى لديك بالقدرة التي يمتلكها ريال مدريد، فاز ريال مدريد على برشلونة (في الدوري الإسباني) بعد مباراتنا، لذا من الواضح أنهم في لحظة جيدة.”

وقال مدرب ليفربول “يعاني ريال مدريد من الإصابات ومشاكل اللياقة البدنية، حيث يعاني فريق المدرب زين الدين زيدان من الإصابات أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإسباني هذا الموسم”.

ويغيب المدافعون سيرجيو راموس ورفائيل فاران وداني كارفاخال والجناح لوكاس فاسكيز والمهاجم إيدن هازارد ، لكن كلوب قال إن ذلك لن يوقف فريق زيدان شديد الحماس.

وقال كلوب: “لم يفز ريال بالبطولة كثيرًا مع زيدان، لأنهم ليسوا من ذوي الخبرة. لقد عانوا من موسم مكثف وإصابات ، نحن متماثلون”.

وأضاف قائلا “الجزء الحاسم من الموسم هو الآن وأنا متأكد بنسبة 100% أن الريال سيكون جاهزًا بنسبة 100%، وليس ما شعروا به مباشرة بعد مباراة برشلونة”.

وواصل كلوب “من الفارق مشاهدة ريال مدريد واللعب معهم. الجودة الفردية للاعبين عالية حقًا إذا كانوا يريدون شيئًا يائسًا، كما كان الحال في مباراة الذهاب”.

العربية نت