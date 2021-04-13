إعداد مختلف للقمة..الأحمر يعسكر بالقاهرة والأزرق يرفض التفريط





لن يهدر المريخ والهلال وقتاً طويلاً، في الراحة ولن يجد لاعبو الفريقين الفرصة الكبيرة لالتقاط الأنفاس بعد ماراثون مباريات شاق في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، ومع المنتخب الوطني، وأعلن المريخ عن معسكر إعدادي بالقاهرة استعداداً للديربي الذي عرف سيطرة حمراء مطلقة الموسم الماضي؛ بعد أن حقق المريخ الفوز في جولتي الذهاب والإياب دون أن يمنح منافسه الفرصة في التعادل أو الوقوف أمامه، وحقق المريخ الفوز في الجولة الأولى بهدفين نالهما رمضان عجب في مباراة لم تكتمل، فيما كرر فوزه بهدف رائع وتخصصي ناله السماني الصاوي. وتبدو فرصة المريخ بحسب صحيفة اليوم التالي كبيرة في بسط سيطرته على القمة قياساً بجودة عناصره ، فيما ستكون المشاكل الإدارية عائقاً حقيقياً أمام أصحاب القمصان الحمراء. الهلال سيسعى لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات بعد ظهور مخيب للآمال في دوري الأبطال الذي اكتفى فيه الفريق بإحراز هدفين فقط ولم يحقق أي فوز، فيما عانى المريخ من مشاكل حقيقية خلال مشاركته السيئة، غير أن ثقة أنصار الأحمر في فريقهم لم تتزحزح.

الخرطوم ( كوش نيوز)