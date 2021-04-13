وكلاء يرشحون لاعب الزمالك للهلال





تفيد متابعات وسائل الإعلام في مصر أن لاعب الزمالك المصري فرجاني ساسي رشح للانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات القادمة. فيما ينتهي عقده حتى 30إبريل، ولم يجدد عقده مع نادي الزمالك، حتى ذلك الوقت بينما يرغب مسؤولو القلعة البيضاء بتجديد عقود اللاعب ولكن العائق الوحيد في الأمر هو المال. الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه (بحسب السوداني ) بالمملكة العربية السعودية هو الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني. وقال مصدر مقرب بالهلال إن اللاعب التونسي رشح عبر بعض الوكلاء إلى ناديه بيد أنه أشار إلى أن قرار التعاقد معه من عدمه يعود إلى المدير الفني البرتغالي مستبعدا أن يتم التعاقد مع اللاعب لعدد من العوامل من بينها رغبة التونسي نفسه.

الخرطوم (كوش نيوز)