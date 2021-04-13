بقاء رونالدو في يوفنتوس مرهون بهذا الأمر





كشف تقرير صحفي إيطالي، الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في الموسم المقبل. حيث أن اللاعب غاضب من وضع يوفنتوس، ويخطط بالفعل لمغادرة النادي. وفقاً لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية. وأوضحت الصحيفة(بحسب الامارات) أن رونالدو يرهن بقاءه في يوفنتوس في الموسم المقبل بتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا. وذكرت أن اللاعب ارتبط بالعودة إلى مانشستر يونايتد وريال مدريد في الأسابيع الأخيرة. جدير بالذكر، أن رونالدو ألقى قميص اليوفي أرضاً، عقب نهاية مباراة جنوى. ثم وجه بعض اللكمات لحائط غرفة خلع الملابس، وسط حالة غضب سيطرت عليه، قبل أن يغادر سريعاً.

الخرطوم (كوش نيوز)