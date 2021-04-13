شاهد بالفيديو.. المقابلة التلفزيونية مع الصحفي “ضياء الدين بلال” المحظور بثها بتعليمات من جهات عليا في السودان





حظرت وزارة الثقافة و الاعلام في السودان، وعلى نحو مفاجىء بث حلقة تلفزيونية رمضانية من برنامج من (الآخر كده)، على قناة النيل الأزرق، سجلتها الاعلامية إسراء عادل مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف “ضياء الدين بلال” .

وقال (بلال) على صفحته بفيسبوك مساء الثلاثاء بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز : ” أُخطرت قبل قليل، أن جهة عليا بوزارة الإعلام، أمرت إدارة قناة النيل الأزرق، بعدم بث المُقابلة التي أجرتها معي الأستاذة إسراء عادل، في برنامج (من الآخر كده)، مضيفاً : سأعود للتعليق على الموضوع قريباً.

وكان الاستاذ “ضياء الدين بلال” ، قد نوه يوم الثلاثاء للحلقة، وعن موعد بثها في العاشرة مساء اليوم، قبل أن يعود معلناً عن حجب بثها بتوجيهات من مسؤول رفيع بوزارة الاعلام، دون ابداء الأسباب.

الخرطوم (كوش نيوز)

