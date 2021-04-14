بالصور .. ثلاث شقيقات يقُدن مبادرة لتنسيقات ملابس محتشمة تناسب الموضة





بدأت ثلاث شقيقات في نشر مجموعة من تنسيقات الملابس المحتشمة التي تناسب الموضة، وذلك عبر صفحة خاصة على انستجرام، حيث ظهر الذوق العالي مع المواكبة العصرية والإستايل الحديث، وتظهر صفحة الشقيقات الثلاث باسم “kizlar.32“.

وبحسب موقع “اهتمامنا” قالت الأستاذة “لمسة”: إحدى الشقيقات الثلاث لـ اهتمامنا، بأنهن يطمحن إلى نشر ثقافة الزي المحتشم والحجاب وسط الفتيات بالسودان ولجميع المهتمات. وأضافت “آلاء” بأن النماذج التي يقدمنها تحافظ على الأناقة والموضة والإستايل العصري، وهي خليط ما بين نماذج تركية ومصرية، وقد اخترن اسم “كزلار” للصفحة وهو كلمة تركية تعني بنات.

وبشأن طريقة اختيارهن لتنسيقات الملابس ذكرت “لجين” بأنه أصبحت لديهن خبرة واسعة في معرفة الألوان المناسبة، من خلال تجاربهن واحتكاكهن مع المجتمع والوسط الأنثوي، والاطلاع ومواكبة أحدث المستجدات عن الموضة حول العالم.

ومع وجود خلفيات مُلفتة وإطلالات جاذبة تصاحب تنسيقات الملابس، يتفاعل العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي والمهتمات مع المنشورات التي يقمن بمشاركتها الشقيقات الثلاث، ما يدفعهن لإثراء الصفحة بالجديد العصري في كل مرة.

جانب من التنسيقات:

الخرطوم (كوش نيوز)

من موقع (اهتمامنا)