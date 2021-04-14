ثقافة وفنون
ريان الساتة: “يلّا نغنّي” إضافة لي ولدي إطلالة مختلفة
قالت الفنانة ريان الساتة أن إتاحة الفرصة لظهورها في برنامج (يلا نغني) خلال شهر رمضان يعتبر إضافة لها بإطلالة مختلفة بحضور عدد من الفنانين.
موضحة لـ(خبرك): إتاحة الفرصة للمبدعين والواعدين في مثل هذه البرنامج فرصة جيدة لتقديم منتوجهم الإبداعي بحضور فنانين كبار سبقوهم في المجال لتوجيههم، بجانب أنها فرصة لتعريفهم بجمهور آخر ومختلف.. واختتمت: سعدت بالمشاركة في البرنامج وأتمنى أن تنال الرضاء كما ستكون هناك إطلالات مختلفة مع أغنيات جديدة.
صحيفة الصيحة