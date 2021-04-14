ثقافة وفنون

ريان الساتة: “يلّا نغنّي” إضافة لي ولدي إطلالة مختلفة

2021/04/14
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ريان الساتة3

قالت الفنانة ريان الساتة أن إتاحة الفرصة لظهورها في برنامج (يلا نغني) خلال شهر رمضان يعتبر إضافة لها بإطلالة مختلفة بحضور عدد من الفنانين.

موضحة لـ(خبرك): إتاحة الفرصة للمبدعين والواعدين في مثل هذه البرنامج فرصة جيدة لتقديم منتوجهم الإبداعي بحضور فنانين كبار سبقوهم في المجال لتوجيههم، بجانب أنها فرصة لتعريفهم بجمهور آخر ومختلف.. واختتمت: سعدت بالمشاركة في البرنامج وأتمنى أن تنال الرضاء كما ستكون هناك إطلالات مختلفة مع أغنيات جديدة.

صحيفة الصيحة

2021/04/14
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