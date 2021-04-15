مخرج (أغاني وأغاني) يكشف تفاصيل الموسم الجديد





كشف المخرج بقناة النيل الأزرق مجدي عوض صديق عن تفاصيل مهمة تضمنها برنامج (أغاني وأغاني) هذا الموسم، وذلك في حوار قصير مع “خبرك”. بدأ مجدي حديثه قائلاً: لقد تم تسجيل برنامج (أغاني وأغاني) هذا العام بجهود كبيرة مبذولة من طاقم البرنامج وسط أجواء يسودها الود والتفاؤل لهذا الموسم وإصرار جميع المشاركين القدامى والجدد على تقديم نموذج جديد ومختلف للبرنامج على كل المستويات الإدارية والفكرية والفنية والهندسية.. حول الموضوعات التي تم تناوله في حلقات البرنامج هذا الموسم أوضح مخرج البرنامج: سيتم تقديم حلقات مختلفة عن الموسم السابق وجديدة في المعالجات الفنية والموضوعات التي تم تناولها، كما شارك في نسخة البرنامج هذا العام 2021 مجموعة من ألمع نجوم الغناء في الساحة الفنية وهم الفنان حسين الصادق وهدى عربي ومكارم بشير وإنصاف فتحي وشكر الله عز الدين ومهاب عثمان ورفيعة ومعاذ بن البادية وأحمد فتح الله (البندول).

صحيفة الصيحة