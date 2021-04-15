شداد وجد ضالته في سوداكال ولجان الاتحاد يتلاعب بالمريخ





وجد كمال شداد ضالته في آدم سوداكال، وتمكن عبره من إدخال النادي في مواقف محرجة للغاية، حيث صار المريخ على أعتاب الحرمان من التسجيلات بقرار من لجان اتحاد الكرة، وهو موقف ينذر بخطر حقيقي ويحول دون أن يدعم النادي صفوفه بلاعبين متميزين، في فترة الإنتقالات، وهو ما يمهد الطريق أمام الهلال لكسب توقيع كل اللاعبين بسهولة ويسر دون مزاحمة من الأحمر. سوداكال لا يستطيع الدخول في صدام مع اتحاد الكرة، ولا يرغب في تعكير صفو علاقته المميزة بكمال شداد الذي وفر له حماية كبيرة واستفاد وقتها من صبر جماهير المريخ وحكمتهم، ورغبتهم في أن يفي سودكال بوعوده، مع مجلسه، وتلاعبت لجان اتحاد الكرة بالمريخ كيفما شاءت، وافقدته لاعباً بوزن بكري المدينة الذي دفع ثمن توقفه الطويل غالياً وفشل في العودة من جديد، فيما حرم سودكال ورفاقه المريخ من فترة ٨تسجيلات الموسم قبل الماضي ليكون الفريق على موعد مع حرمان جديد من التسجيلات وتدعيم صفوفه.

الخرطوم (كوش نيوز)