اتحاد الكرة يمدد تكليف لجنة تطبيع الهلال





استقبل الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ، لجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة الأستاذ هشام حسن (السوباط). وعقب استعراض اللجنة لما قامت به من جهود خلال فترتي تكليفها، وإكمالها التكليف حتى إعلان جمعيتين عموميتين؛ الأولى لاجازة النظام الاساسي، والثانية لإنتخاب لجنتي الانتخابات والاستئنافات الانتخابية، ورفضت السلطات الصحية اقامتهما، وأعرب اعضاء اللجنة عن تأدية مهامهم بالشكل المطلوب فيما يلي إدارة النادي، وربط مكوناته، وتأهيل الملعب لاستقبال المباريات الدولية، وإنجاز ملف العضوية، وعقب عدد من الكلمات قدمها رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد، والمهندس الفاتح باني نائب رئيس مجلس الادارة، والدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات، والاستاذ الدخيري فضيل عضو مجلس الادارة، وافق اعضاء اللجنة على التمديد لهم إلى حين انجاز قيام الجمعية العمومية، ويتم التجديد شهرياً للجنة إلى حين سماح السلطات الصحية والأمنية بقيامها .. الدكتور كمال شداد اثنى على لجنة التطبيع(بجسب سونا) وقال انها قدمت خدمات كبيرة وتعاونت مع الجميع وأول ذلك الاتحاد السوداني لكرة القدم، ويكفي استضافة المباريات الدولية للمنتخب والأندية، وعقب الموافقة على مواصلة اللجنة لأعمالها، تم التأكيد على الشروع فوراً في ترتيبات تجهيز الاستاد وفق متطلبات الفيفا لاستقبال مباراة تصفيات كأس العالم في قطر 2022م، أمام غينيا بيساو في يونيو المقبل .

الخرطوم (كوش نيوز)