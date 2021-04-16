شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا تغازل الرجال أصحاب القامة الطويلة وتثير ضجة واسعة: (أنا لسة صغيرة ومواصفات زوجي القادم يكون طويل)





حصد مقطع من حديث للمطربة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت أعلى نسبة مشاهدة وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما رصدت محررة موقع النيلين فإن إثارة الجدل جاءت من حديث المطربة التي كشفت من خلاله عن مواصفات فارس أحلامها في صفة واحدة فقط.

وقالت مونيكا في جزء من حوارها التلفزيوني الذي تم بثه على إحدى القنوات السودانية خلال شهر رمضان المعظم أنها تفكر في الزواج مرة أخرى رغم مرورها بثلاث تجارب سابقة.

وقالت مونيكا بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين بعد أن باغتها محاورها بسؤال عن مواصفات زوجها القادم ؟ لتكتفي الفنانة ضاحكة بقول: (يكون طويل).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بشر الرجال أصحاب القامة الطويلة بحديث مونيكا وطالب الجمهور كل الرجال أصحاب القامة الطويلة بالاسراع لخطبة الفنانة الشهيرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين