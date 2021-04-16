وما زالت جرائم القتل مستمرة في الخرطوم





فرح عبدالله الامين اب في مقتبل العمر يسكن بامبدةال14 القديمة ويعمل في اليرموك يملك سيارة يتواصل منها وفي اخر اليوم يسترزق منها في مشوار مشوارين توصيل ترحال.

بالامس وقبل عودته لمنزله تم ايقافه بواسطة ثلاثة اشخاص لتوصيلهم مشوار لمنطقة المويلح… تم طعنه في قلبه بسكين رغم مقاومته بدنيا ورغم اخراجه مسدسه الخاص ومحاولة التخلص من الخنق باطلاق ذخيرة دون جدوي..

هرب القتلة بعد ان تركوه غارقا في بركة دماء تم اسعافه لقسم شرطة المويلح وقبل ان يصل المستشفي فارقت روحه الحياة تارك ابناء صغار مازالوا في انتظار والدهم..

حتي متي ياحكومة هذا الانفلات الامني….

محمد تنقو