الكشف بالتفاصيل.. “شداد” يمنح “السوباط” حق استبدال أعضاء في التطبيع





تفيد متابعات مصادر مطلعةأن الاجتماع الذي جمع لجنة تطبيع نادي الهلال برئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د. كمال شداد ظهر أمس انتهى بتمديد “مفتوح” و”مشروط” للجنة التطبيع.

ووفقاً للمصادر فإن الاجتماع أمن على أن التمديد للجنة سببه عدم موافقة السلطات الصحية على إقامة الجمعية العمومية وعلى ضوء هذا الواقع، قرر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم التمديد للجنة لمواصلة عملها دون تحديد قيد زمني لهذا الأمر على أن يتم تقييم الموقف نهاية كل شهر وبحث إمكانية إقامة الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي مع السلطات الصحية، ليكون أمد اللجنة مرتبطاً بتطورات الوضع الصحي الخاص بجائحة كورونا.

وإن شداد منح خلال الاجتماع، رئيس لجنة التطبيع هشام السوباط حق إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على قائمة اللجنة وذلك على خلفية الخلافات العنيفة التي تضرب لجنة التطبيع.

(كوش نيوز)