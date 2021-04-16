سوداكال ينفي تلقي المريخ خطاب من الفيفا أمهل النادي (24) ساعة للرد عليه





نفى رئيس نادي المريخ أدم عبدالله سوداكال تلقيهم خطاب من الفيفا و إمهالهم “24” ساعة للرد عليه .

و أوضح سوداكال في بيان إطلع عليه “باج نيوز” أن ما وصلهم من الفيفا بريد إلكتروني (إيميل) يستفسر عن علاقتهم وعلاقة الإتحاد السوداني لكرة القدم بمحامي يدعى طارق حسن و أضاف (قمنا بالرد خلال دقائق فقط على خطاب للفيفا أوضحنا فيه ان لا علاقة لنا من قريب أو بعيد بهذا الشخص وان نادي المريخ لم يفوض أي جهة لتمثيله قانونياً) و تابع (كما علمنا ان رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد قد رد أيضاً بخطاب يوضح فيه عدم علاقة هذا الشخص بالإتحاد أو تمثيله قانونياً) مشدداً على أنه هو الشخص الوحيد المخول له تمثيل المريخ قانونياً في الداخل و الخارج .

و إتهم سوداكال قادة الجمعية العمومية الأخيرة للنادي بالإنتماء إلى النظام البائد و أمانة الرياضة بحزب المؤتمر الوطني المحلول ، مشيراً إلى أن غالبية المشاركين في الجمعية عضويتهم معلقة عطفاً على أن اكتسابها تم بطريفة غير شرعية و أضاف (من منطلق مسؤؤليتنا لن نسمح لبعض أتباع وسدنة النظام البائد أولئك الهاربين من العدالة في الخارج هنا وهناك من الدخول للسودان عبر بوابة المريخ) .

و قال إنهم رصدوا دعم مالي يقدم لأجسام غير شرعية ليس لها صفة رسمية بنادي المريخ مضيفاً أنهم سيقومون بإتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهتهم و أضاف “(النادي قادر خلال فترة وجيزة على وضع حد لمثل هذه الأفعال التي تنم عن خبث ومكر يعتقد فاعله في نفسه الذكاء).

باج نيوز