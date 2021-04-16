الأمين العام لاتحاد الكرة: “كاس” لم توقف عقوبة المريخ





قال الدكتور حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أمس الخميس، إن الاتحاد لا علاقة له بأي مكاتبات رسمية لا ترد إليه مباشرة، في إشارة إلى مكاتبات تتعلق بإيقاف تنفيذ العقوبات المسلطة على المريخ، بحرمانه من التعاقد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح أبو جبل، خلال تصريحات لمصادر مطلعة: “نادي المريخ عوقب بموجب لائحة داخلية، خاصة باتحاد الكرة السوداني، ولا تملك أي جهة حق تعديلها أو إلغائها، إلا محكمة التحكيم الرياضية الدولية وقرار معاقبة المريخ يظل سارياً”.

وأضاف أن من المعلوم أن لجنة شئون اللاعبين غير الهواة بالاتحاد السوداني، بتأييد من الاستئنافات، عاقبت المريخ بالحرمان من التعاقد في أول نافذة انتقالات، وهي تصادف هذه الفترة التي انطلقت قبل 3 أيام.

وأوضح أن ذلك جاء بسبب سلوك 3 من لاعبي الفريق، وهم رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، الذين تعاقدوا مع ناديين في آن واحد.

وأكد أبو جبل، أنهم لم يتسلموا أي خطاب، من محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، يلغي أو يعدل أو يوقف تنفيذ عقوبة المريخ.

(كوش نيوز)