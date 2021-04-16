رددها في (أغاني وأغاني) هجوم شرس على الفنان شكر الله عزالدين بسبب (البيني بينك)





شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومعجبي العندليب الأسمر زيدان إبراهيم هجوماً شرساً على الفنان شكر الله عزالدين بعد استماعهم له أثناء ترديده لإحدى أغنيات الفنان الراحل زيدان إبراهيم (البيني بينك)، وتم وصف أدائه للأغنية بالباهت والمشوه وأنه كان عليه الاكتفاء بترديد أغنياته فقط، مشيرين إلى أن أغنيات العندليب خط أحمر.

فيما قام بعضهم بنشر خبر قديم للفنان الراحل زيدان إبراهيم حذر من خلاله شكرالله عزالدين من ترديد أغنياته لتشويهه لها وختمها بعبارة (شكرالله ده نشيل ليه عكاز ولا شنو).

السوداني