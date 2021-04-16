رئيس المريخ يبدأ الحرب على ( التازي) سوداكال يخطط لإعفاء الرجل من منصبه ويخشى من تأثيره المستقبلي





تأكيداً خلال الأيام الماضية بشأن تخطيط رئيس المريخ آدم سوداكال لإعفاء الرئيس الفخري للنادي أحمد طه التازي من منصبه، إثر بعض الخلافات بين الطرفين، وفي خطوة تعزز هذا الاتجاه، أصدر آدم سوداكال امس الخميس، خطاباً للرئيس الفخري، طالب فيه بضرورة الالتزام بلعب دوره المنوط به وفقاً لنظام النادي الأساسي، مبيناً له أن إدارة النادي رصدت عدة تجاوزات له خلال الفترة الماضية، تمثلت في دفع وسداد مبالغ خارج العقودات المبرمة، والمنصوص عليها مع اللاعبين في عقوداتهم مع النادي، بالإضافة إلى التعامل مع مكونات غير رسمية والحديث مؤخراً عن التفاوض مع لاعب خارج الفترة المسموح بها للتفاوض أصلاً، وأبان رئيس المريخ في خطابه للتازي أنهم في إدارة النادي استبشروا خيراً عند قرار تعيينه رئيساً فخرياً، وكانوا يأملون منه العمل على تعزيز الصورة الإيجابية للنادي وتحقيق مصالحه العليا والحد من حدة الصراعات الإدارية في النادي، والتي أبان رئيس النادي أنهم قادرون على حلها وفقاً للقانون، وأضاف رئيس النادي: إلا أنه اتضح لنا أن قرار تعيينكم زاد من حدة الصراع، وذلك بسبب قيامكم بأدوار هي من صميم عمل مجلس الإدارة، وعليه نرجو من سيادتكم الالتزام التام بالتنسيق مع المجلس وعدم مخالفة أحكام وأنظمة النادي حتى نحقق معاً الأهداف المُخَطّط لها.

يشار الى أن العلاقة بين التازي، ورئيس النادي ادم سوداكال تمر بمنعطف خطير واتهامات متبادلة بين الطرفين اثر بعض التجاوزات من قبل رئيس النادي آدم سوداكال خاصة في ملف الانتدابات الاخيرة والذي حوى العديد من الازمات التي تمكن الرئيس الفخري من حلها بحنكة واقتدار رغما عن افتعال سوداكال للعديد من المشكلات آنذاك.

وبحسب مصادر مقربة من التازي فإن الاخير عاتب على الطريقة التي يتعامل بها سوداكال في الملف المالي بالنادي خاصة الاموال المتعلقة بالدعم المباشر الذي قدمه التازي الى النادي من اجل تجديد التعاقد مع لاعبي الفريق مطلقي السراح وابرزهم سيف تيري، بكري عبد القادر، عماد الصيني، حمزة داؤود، صلاح نمر.

ورغما عن محافظة المريخ على اللاعبين المذكورين آنفا وتجديد التعاقد معهم الا أن سوداكال قام بافتعال العديد من الازمات مع اللاعبين بالاضافة إلى عدم تسليمهم المقابل المالي المتفق عليه خاصة في حالات اللاعبين سيف تيري وحمزة داوؤد وصلاح نمر الى جانب اللاعب عماد الصيني والذي لم يتسلم مقابله المالي بشكل كامل حتى اللحظة اذ ابرم معه سوداكال اتفاقا جديداً ..

وفجر ملف التجديد مع اللاعب سيف تيري ازمة طاحنة بين التازي وسوداكال خاصة وان الاول اعلن منذ فترة مبكرة تكفله بكافة منصرفات التجديد للخماسي وعلى رأسهم تيري الا أن سوداكال تحفظ على الخطوة خاصة المتعلقة بالتجديد مع تيري والمبلغ المالي المرصود وهو 500 الف دولار تسلمها الرجل ضمن حزمة دعم مقدر من التازي بيد انه رفض اعطاء اللاعب اكثر من 250 الف دولار وهو ما فجر ازمة اخرى لا سيما وأن العروض التي قدمت للاعب اكبر بكثير من المبلغ السابق وهو ما جعل التازي يتدخل مرة أخرى ويكمل مبلغ التعاقد الى 600 الف دولار لثلاثة مواسم وقعها اللاعب فعليا بعد اكمال الاتفاق معه رغما عن تحفظ سوداكال ورفضه اكمال مبلغ التعاقد مع اللاعب على الرغم من انه تسلمه مبكراً وقتها.

وبحسب المصادر فان الخطاب الصادر يوم امس هو بمثابة تحذير وبداية في تخطيط سوداكال لإنهاء مسيرة التازي مع المريخ ما لم تحدث بعض التدخلات الجماهيرية والادارية لابطال القرار المتوقع.

السوداني