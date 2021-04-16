بينها السودان.. غوتيريش يوصي بإحالة عنف جنسي بـ(6) دول عربية للجنائية الدولية





أوصى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حالات عنف جنسي مرتبطة بالصراعات في عدة دول، بينها إثيوبيا و6 دول عربية. جاء ذلك في تقرير سنوي لغوتيريش، استعرضته ممثلته المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الأول، عبر الاتصال المرئي، حول العنف الجنسي في مناطق الصراعا بالعالم.

وأفادت براميلا بـ”وقوع أعمال عنف جنسي بمستويات لا يمكن تصرها في تيجراي”، وأضافت في إفادتها لأعضاء المجلس “العاملون في مجال الرعاية الصحية بالإقليم تيجراي يرصدون يومياً حالات اغتصاب وحالات اغتصاب جماعي”.

(كوش نيوز)